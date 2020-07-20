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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

ما حكم الشرع في استخدام تقنية «Microblading» لرسم الحواجب؟

الإثنين 20/يوليه/2020 - 07:44 م
نادية عمارة
نادية عمارة
سناء إسماعيل
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كشفت الداعية الإسلامية الدكتورة نادية عمارة، عن حكم الشرع في استخدام تقنية "Microblading"، في رسم الحواجب، مشيرة إلى أنه يجوز إذا كانت الأحبار المستخدمة في ذلك طاهرة.

وأضافت، خلال حلقة برنامج "قلوب عامرة"، والمذاع عبر فضائية "on e": "التقنية هي لرسم الحاجبين على الجلد ويكون لفترة معينة يزول بعدها وتضطر المرأة لتجديده لأنه لا يكون على سبيل الدوام".

وتابعت: "هناك شروط معينة لكي يكون الرسم بهذه التقنية صحيحًا أولها المادة المستعملة، وأن يكون الرسم على الطبقة الخارجية للجلد، وهو من الزينة المؤقتة التي تزول بعد مدة، وأن لا يكون فيها تغيير مذموم لخلق الله تعالى، ويشترط أن لا يكون فيه ضرر، وأن لا يكون بغرض التزييف وأن تستخدمه الزوجة للتزين لزوجها".

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