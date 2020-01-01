رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد صلاح آدم يدعم عبدالرحمن أبوزهرة برسالة مؤثرة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 06:16 م
الفنان محمد صلاح
الفنان محمد صلاح آدم
حسين الجندي
طباعة
وجه الفنان محمد صلاح آدم، الدعم الكامل إلى الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة، وذلك بعد الأزمة الأخيرة التي حدثت حول طلبه العمل من المنتجين بينما كانت هناك ردود فعل أخرى حول وصف الأخير بالمتعالي مما جعل بعض الفنانين يتضامنون معه.

وقال محمد صلاح آدم المتعافي مؤخرا من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أول مسلسل ليا في حياتي وأول مرة أقف قدام الكاميرا في حياتي وأنا في الترم الأول معهد فنون مسرحية.. كنت بعمل ابن الأستاذ عبد الرحمن أبو زهرة.. مش هاحكيلكوا عن روحه الحلوة وهزاره طول الوقت علشان يكسر الرهبة عندي.. بعد ما خلصنا أول مشهد قالي أنت في المعهد.. قولتله اه في سنة أولى.. قالي طيب ممكن تديني صورة ليك واكتبلي اسمك وتليفونك عليها".

وأضاف: "عندي شنطة جلد بحط فيها صور الموهوبين ومابمشيش من غيرها.. لأن أنا بروح أصور في مسلسلات بيبقوا جايبين ناس مبتعرفش تمثل وبتعيد الشوط ٥٠ مرة وده بيعصبني قوي.. وانت شاطر وانا بحب طلبة المعهد علشان شطار وموهوبين وبيجوا مذاكرين.. بحبك يا أستاذ يا كبير يا محب ومنصف للحق وللموهوبين والأكاديميين".
محمد صلاح آدم يدعم عبدالرحمن أبوزهرة برسالة مؤثرة
محمد صلاح آدم يدعم عبدالرحمن أبوزهرة برسالة مؤثرة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نقل الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين إلى المستشفى

البرلمان يوافق على إرسال قوات مسلحة لمهام قتالية خارج البلاد

السعودية: تعذر رؤية هلال ذي الحجة.. و31 يوليو عيد الأضحى

نموذج إجابة امتحان الجيولوجيا 2020 للثانوية العامة بعد الاتفاق عليه

الصور

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

الأكثر قراءة

السعودية: تعذر رؤية هلال ذي الحجة.. و31 يوليو عيد الأضحى

حقيقة هدم مقابر «جبانة المماليك» الأثرية بالقاهرة

صلاة الغائب على نور كلش غريق بلطيم غدا

الأرصاد تعلن موعد الموجة الحارة الجديدة (فيديو)

إنفوجراف

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

أيام زمان

نكت نجيب محفوظ.. تمنى سقوط برلنتي عبد الحميد في حجره وسخر منه طه حسين

أسرار حاتم ذو الفقار.. هكذا أنفق 3 ملايين بسبب إدمان الحشيش والهيروين

أسرع زواج في مصر.. يسرا ورجل أعمال فلسطيني: «اتقابلنا التلات واتجوزنا الجمعة»

ألغاز صالح سليم وجمال عبد الحميد وصلاح حسني.. كيف أصبحوا ممثلين؟

نجم الساعة

نكت نجيب محفوظ.. تمنى سقوط برلنتي عبد الحميد في حجره وسخر منه طه حسين

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

ضربات متلاحقة.. «ديزنى» توقف إعلاناتها على «فيسبوك»

عالم فيروسات: ليس هناك علاج فعال لـ«كورونا» حتى الآن

بعد مد فترة الحجز.. موعد تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2020

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2020

مقالات الرأي
نرمين يسر
365 Days.. رهينة السعادة
د. منى حلمى
المتربصون بأقوالنا وأفعالنا وكتاباتنا هم جنود الدولة الدينية
مؤمن المحمدي
نادية لطفى
عمرو خالد
«القيوم».. الافتقار إليه قمة العبودية
المزيد

الثقافة

الناشرين المصريين: لن يعتد بقوائم «المشروع الوطني للقراءة» إلا عن طريقنا

«قطة في المدافن».. قصيدة للشاعر عاطف عبدالعزيز (فيديو)

أمل دنقل: حفظ 1000 بيت من الشعر.. وحاول الانتحار في بلد الغريب

استمرار الورش التدريبية «أونلاين» بقصور الثقافة