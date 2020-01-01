محمد صلاح آدم يدعم عبدالرحمن أبوزهرة برسالة مؤثرة

وجه الفنان محمد صلاح آدم، الدعم الكامل إلى الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة، وذلك بعد الأزمة الأخيرة التي حدثت حول طلبه العمل من المنتجين بينما كانت هناك ردود فعل أخرى حول وصف الأخير بالمتعالي مما جعل بعض الفنانين يتضامنون معه.وقال محمد صلاح آدم المتعافي مؤخرا من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أول مسلسل ليا في حياتي وأول مرة أقف قدام الكاميرا في حياتي وأنا في الترم الأول معهد فنون مسرحية.. كنت بعمل ابن الأستاذ عبد الرحمن أبو زهرة.. مش هاحكيلكوا عن روحه الحلوة وهزاره طول الوقت علشان يكسر الرهبة عندي.. بعد ما خلصنا أول مشهد قالي أنت في المعهد.. قولتله اه في سنة أولى.. قالي طيب ممكن تديني صورة ليك واكتبلي اسمك وتليفونك عليها".وأضاف: "عندي شنطة جلد بحط فيها صور الموهوبين ومابمشيش من غيرها.. لأن أنا بروح أصور في مسلسلات بيبقوا جايبين ناس مبتعرفش تمثل وبتعيد الشوط ٥٠ مرة وده بيعصبني قوي.. وانت شاطر وانا بحب طلبة المعهد علشان شطار وموهوبين وبيجوا مذاكرين.. بحبك يا أستاذ يا كبير يا محب ومنصف للحق وللموهوبين والأكاديميين".