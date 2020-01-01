4 جنيهات ارتفاعًا في أسعار الذهب.. و«عيار 21» يصل لمستوى قياسي

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مدعومة بارتفاعه في الأسواق العالمية مع استمرار إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة وسط عدم اليقين بشأن موجة ثانية من إصابات بفيروس كورونا المستجد، وتوتر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف، في تصريحات اليوم، إن أسعار الذهب زادت بنحو 4 جنيهات ليسجل عيار 24 نحو 40ر923 جنيه، وعيار 21 نحو 808 جنيهات ليسجل مستوى قياس جديد، فيما سجل عيار 18 نحو 55ر692 جنيه، وبلغ سعر جنيه الذهب نحو 6464 جنيها بارتفاع بلغ 32 جنيها، بينما عالميا بلغ سعر أوقية الذهب 1815 دولارا.