وزير خارجية بولندا: أتوقع ترك منصبي في التعديل الوزاري المقبل

أعلن وزير الخارجية البولندي، جاسيك تشابوتوفيتش، أنه يتوقع أن يترك منصبه في المستقبل القريب خلال تعديل وزاري في الحكومة اليمينية، والذي سيجرى بعد إعادة انتخاب الرئيس أندجي دودا.وقال وزير الخارجية البولندي في تصريحات نقلتها شبكة "إيه بي سي" نيوز الأمريكية، اليوم الإثنين، "إنه لم يكن تحت ضغط ليترك منصبه، لكنه يعتقد أن هذه لحظة جيدة من أجل التغيير على رأس دبلوماسيتنا"، مشيرًا إلى أن إعادة انتخاب "دودا" تعد علامة على الموافقة على سياسات الحكومة، وأنه لا يتوقع إحداث أي تغيير في مسار العلاقات الخارجية.وأضاف "تشابوتوفيتش" أنه كان لديه اتفاقا مع رئيس الحكومة، ماتيوز موراوسكي، أنه سيظل في منصبه حتى إتمام الانتخابات الرئاسية التي جرت في الـ 12 من شهر يوليو الجاري.وكان زعيم حزب العدالة والقانون البولندي، ياروسلاف كاتشينسكي، قد صرح أمس الأحد، بأنه ينبغي توقع إجراء تعديل وزاري وإعادة تنظيم حكومي "عقب الإجازة الصيفية مباشرة" على حسب قوله، ما يعني أن التعديل قد يحدث خلال شهر سبتمبر المقبل.