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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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مريم الخشت بإطلالة صباحية جذابة على إنستجرام (صورة)

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:10 م
الفنانة مريم الخشت
الفنانة مريم الخشت
ياسمين عباس
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شاركت الفنانة مريم الخشت، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت مريم الخشت بإطلالة صباحية جذابة، حيث ارتدت توبا من اللون البيج، واعتمدت على عدم وضع الكثير من المكياج، ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، وعلقت على الصورة قائلة "صباح الخير"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها.

وشاركت مريم الخشت في مسلسل "ليه لا" بطولة أمين خليل وهاني عادل، وهالة صدقي، وشيرين رضا، وعمر السعيد، ومريم الخشت، وناردين فرج، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبوعوف، وإنتاج عبدالله أبوالفتوح.

يذكر أن آخر أعمال مريم الخشت الرمضانية مسلسل "لعبة النسيان" الذي تدور أحداثه حول رقية، والتي تجسدها دينا الشربيني، حيث تعرضت لحادث أدى إلى دخولها غيبوبة 4 أشهر وفقدانها الذاكرة المتعلقة بآخر 6 سنوات من عمرها. شاهد

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