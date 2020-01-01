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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«لمواجهة الأوبئة والكوارث».. الموافقة على قانون «المساهمة التكافلية»

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:09 م
مجلس النواب
مجلس النواب
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، نهائيًا على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية فيما أعلن 6 نواب رفضهم لمشروع القانون.

وجدير بالذكر أن مشروع القانون يعكس مفهوم المساهمة التكافلية ويحقق اشتراك معظم فئات الشعب في تحمل جزء من الأعباء الناشئة عن تداعيات الأوبئة والكوارث الطبيعية وإنشاء حساب خاص لهذا الغرض يحقق استدامة الفكرة، ويساعد على تجميع موارد متجددة تساعد الدولة والحكومة على ضمان الحياة الكريمة للمواطنين.

ويأتي مشروع القانون إعمالًا لفكرة التضامن الاجتماعي التي يقوم عليها المجتمع طبقًا لحكم المادة (8) من الدستور، والتي تنص على أن: "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون".

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