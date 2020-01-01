ضبط 154 طنًا بلاستيك مغشوش في 4 مصانع بالقليوبية

شنت شرطة البيئة والمسطحات، بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.أسفرت جهودها عن ضبط 4 مصانع بدون ترخيص؛ لحيازتهم «62.5 طن مواد غذائية، 1564.5 طن مواد بلاستيكية ومصنعاتها، 62.5 طن، 650 قطعة ألومنيوم ومصنعاتها» مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات ومصنعة من مواد مجهولة المصدر بنطاق محافظة القليوبية.وضبط 15 سيارة بنطاق محافظة القاهرة؛ لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات وانبعاث أدخنة كثيفة، وضبط 6 مصانع منتهية التراخيص؛ لوجود عدد من المخالفات البيئية.وضبط 11 قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية في مجال الثروة السمكية، وضبط قضيتين في مجال الملاحة الداخلية، 58 قضية تلوث نهر النيل والمجارى المائية، و9 حالات تعدى على نهر النيل، وضبط قضية تعدى على منافع الرى والصرف بنطاق محافظة القليوبية.