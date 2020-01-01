«الكاثوليكية» تحتفل بعيد القديسة مارينا

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداسًا في كنيسة القديسة مارينا في الوادي المقدس، في عيد شفيعتها، وعاونه المطرانان بولس صياح وجوزف نفاع وكاهن رعية قنوبين الخوري حبيب صعب، بمشاركة السفير الفرنسي برونو فوشيه، رئيس مكتب مخابرات الجيش في بشري الرائد إيلي زكريا، نائب رئيس اتحاد بلديات جزين رئيس بلدية لبعا فادي رومانوس، مختار البلدة طوني خطار، الرئيسة العامة للراهبات الإنطونيات الأم نزها الخوري، المدبرة العامة الأخت لينا خوند، رئيسة دير سيدة قنوبين الجديدة الأخت جانيت فنيانوس، رئيس دير مار انطونيوس جديدة زغرتا في الرهبانية اللبنانية المارونية ومعهد نورث ليبانون كولدج الأب الدكتور لويس الفرخ، الأخت مارينا عيسى من جماعة "رسالة حياة"، "سفير الإعلام العربي في لبنان" الصحافي جوزف محفوض وراهبات دير قنوبين وحشد من المؤمنين.وبعد الإنجيل، ألقى البطريرك الراعي عظة تحدث فيها عن حياة القديسة مارينا، وقال: "العريس آت، المسيح يأتي كل يوم في حياة كل واحد منا وفي حياة الجماعة. يأتي وهو العريس لكي يحيي معنا عرس الحقيقة والمحبة والعدالة والأخوة، عرس الصبر والألم والبناء والموت في كل حالات حياتنا. يأتي لكي نعيش هذا العرس المتنوع ونلتمس اليوم أن نعيش هذا العرس على مثال القديسة مارينا التي اجتمعنا لإحياء عيدها وهي التي عاشت هذا العرس كل حياتها عندما تيتمت بموت أمها. عاشت عرس الدخول الى الدير بزي راهب مع والدها، فكانت مارينوس الذي عاش عرس الراهب المثالي في صلاته وطاعته وحياته. عاشت عرس الرسالة وعاشت عرس الاتهام. عندما قالوا إن مارينوس تجنى على إحدى البنات والطفل هو ابنها، وترون ذلك في الصور حين طردوها من الدير لتربي ابنها. عاشت عرس الصبر بصمت على الظلم ولم يكتشفوا أنها امرأة إلا عند وفاتها. عندها طلب رئيس الدير والرهبان منها المغفرة وهي ميتة وتعيش إلى الأبد عرس الملكوت السماوي".وتابع: "من القديسة مارينا نلتمس هذه النعمة بأن نكون دوما متأهبين ومصابيحنا مشتعلة. مصابيحنا هي أملنا ورجاؤنا ومحبتنا، فنكون جاهزين مثلها عندما يأتي المسيح".وختم متوجهاً باللغة الفرنسية إلى السفير فوشيه شاكرا له مشاركته في العيد والتي "تعبر عن محبة فرنسا للبنان ولهذا الوادي المقدس". وحمله "تحية شكر ومحبة وتقدير" إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمسؤولين "لوقوفهم الدائم الى جانب لبنان وشعبه".