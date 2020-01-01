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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

طبيب نفسي يوضح مخاطر الألعاب الإلكترونية والطائرات الورقية

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:18 ص
طبيب نفسي
طبيب نفسي
هدير شعراوي
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قال الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي، إن حياة الأطفال بها فراغ كبير جدا وخصوصا عند فترة الانقطاع عن المدارس، لافتا إلى أن الآباء ليس لديهم الخبرة لملء الفراغ ما اضطرهم للجلوس على الإنترنت ووقعوا فريسة لإدمان الألعاب الإلكترونية.

وأضاف المهدي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الكثير من محتويات الألعاب الإلكتورنية خطرة جدا لأنها تشوش خريطة المخ، وهناك أطفال أخرى اتجهت إلى الألعاب الورقية والتي تحتاج إلى شواطئ أو مساحات كبيرة جدا ولكن في أوقات سابقة كانت البيئة آمنة، والآن المساحات ضيقة فيلعب الأطفال على السطوح أو بالقرب من الدائري وقد يختل توازنه، موضحا أن الطائرات الورقية تسرق إدراك الطفل وينعزل عن الدنيا من حوله.

وأوضح أن هناك سن معين في الأطفال لا يدرك الخطر مسبقا مثل الكبار والتركيبة النفسية للطفل ليس لديها إدراك الخطر، ولذلك يكون الكبار مسئولين عنهم، والطائرات الورقية رغم أنها لعبة بريئة أصبحت الآن تتسبب في وفاة الكثير من الأطفال.

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