1588 إصابة جديدة بكورونا فى باكستان

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 265 ألفا و83 حالة، وذلك عقب تسجيل 1588 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت صحيفة (دون) الباكستانية اليوم الإثنين أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ارتفعت إلى 5 آلاف و599 حالة، وذلك عقب تسجيل 31 حالة وفاة جديدة، مضيفة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 205 آلاف و929 حالة، بعد تعافي 1653 حالة أمس الأحد.