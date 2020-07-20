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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الإثنين 20-7-2020 بالبنوك المصرية

الإثنين 20/يوليه/2020 - 07:10 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
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يرصد "الدستور" سعر اليورو، اليوم الإثنين 20-7-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لآخر تحديثات أسعار اليورو بالبنوك.

عالميًا، اقترحت الدول "المقتصدة" وهم السويد وهولندا والدنمارك والنمسا، تقليص الحجم الإجمالي لصندوق التعافي الأوروبي المقترح لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد ـ 19، من 750 مليار يورو (855 مليار دولار) إلى 700 مليار يورو، في محاولة لكسر الجمود في مفاوضات قادة التكتل السبع والعشرين.

وبموجب هذا الاقتراح، فإنه سيتم دفع نصف المبلغ، وهو الـ700 مليار يورو، في شكل منح، والنصف الآخر في شكل قروض، حسبما أكد الدبلوماسيون.

وعلى المستوى المحلي، انخفض سعر اليورو اليوم أمام الجنيه في بنك مصر وبنك البركة والمصرف العربي الدولي، مقابل ارتفاعه في البنك الأهلي الكويتي والبنك المركزي المصري.

ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

وتراجع سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي، ليسجل للشراء 18.11 جنيه وللبيع 18.23 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.11 جنيه وللبيع 18.32 جنيه، وفي بنك كريدي أجريكول بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه 18.11 جنيه للشراء وللبيع 18.33 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.11 جنيه وللبيع 18.33 جنيه، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 17.88 جنيه وللبيع 18.10 جنيه، أما في بنك البركة فسجل للشراء 17.92 جنيه وللبيع 18.21 جنيه.

كما نزل أيضًا سعر اليورو اليوم في البنك المصري لتنمية الصادرات ليسجل للشراء 18.11 جنيه وللبيع 18.33 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.11 جنيه وللبيع 18.33 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.11 جنيه وللبيع 18.33 جنيه، كما سجل سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك الكويت الوطني للشراء 18.11 جنيه وللبيع 18.33 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.11 جنيه وللبيع 18.33 جنيه.

سعر اليورو اليوم الإثنين 20-7-2020 في البنوك المصرية

في المقابل، ارتفع سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 18.17 جنيه وللبيع 18.33 جنيه، وفي بنك مصر إيران للتنمية سجل للشراء 18.24 جنيه وللبيع 18.38 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.17 جنيه وللبيع 18.32 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان بلغ سعر اليورو أمام الجنيه للشراء 18.11 جنيه وللبيع 18.34 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.11 جنيه وللبيع 18.32 جنيه.

أسعار اليورو اليوم

كما استقر سعر اليورو أمام الجنيه في بنك بلوم ليسجل للشراء 18.14 جنيه وللبيع 18.33 جنيه، وفي بنك إتش إس بي سي سجل للشراء 18.12 جنيه وللبيع 18.30 جنيه، وأيضًا استقر سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي ليسجل للشراء 18.11 جنيه وللبيع 18.33 جنيه.

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