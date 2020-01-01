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الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أبوالعينين: المخططات الإقليمية هدفها حصار مصر وإعاقة جهودها فى التنمية

الأحد 19/يوليه/2020 - 10:58 م
أبو العينين
أبو العينين
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أكد النائب محمد أبوالعينين عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن أهمية دور الأحزاب فى الحياة السياسية، مشيرا إلى أنها صمام الأمان للاستقرار السياسى، ومطبخ السياسات والتشريعات، ومفرخة القيادات، وبوتقة وملتقى العقول والمبادرات، وهي صوت الناس والمرآة التي تعكس احتياجاتهم وطموحاتهم.

وأشاد في كلمته خلال اجتماع أمانة حزب مستقبل وطن بالجيزة اليوم الأحد، بتجربة حزب مستقبل وطن والذى استطاع خلال سنوات قليلة أن يصبح له بصمة وتواجد وانتشار ومصداقية، جعلته في صدارة الحياة الحزبية والنيابية، والأكثر جذبًا للكفاءات والقيادات الوطنية الفاعلة، ونجح فى خلق منظومة عمل ناجحة تجمع بين طاقة الشباب وحكمة القيادات.

كما أكد أبوالعينين الدور الكبير الذي تقوم به قيادات الحزب لدعم مرشحيه فى الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، مشددا على أهمية التكاتف والعمل الجماعى بين أعضاء الحزب سواء كانوا نوابا في مجلس النواب أٔو مجلس الشيوخ أو قيادات شعبية وكوادر شبابية.

وأشار أبوالعينين إلى أن الفترة الحالية مصيرية لمصر، لأننا نخوض معركة على عدة جبهات، من أجل التنمية، وأخرى لمواجهة الإرهاب، وأخرى فى مواجهة كورونا، بالإضافة إلى معركة للحفاظ على مياه النيل ومواجهة مخططات إقليمية ودولية هدفها حصار مصر وتقزيم دورها، ومنعها من استكمال جهودها فى البناء والتنمية، مؤكدا أن الأحزاب عليها دور رئيسي في التنمية الاقتصادية والسياسية، وفي التثقيف السياسي للمواطنين وتوعيتهم فى مواجهة الفتن والمؤامرات وبث الشائعات، وفى الدفاع عن مصالح مصر والتصدي للمؤامرات التي تحاك ضدها.

وأضاف: أن الفترة الحالية تشهد انتخابات مجلس الشيوخ ويعقبها انتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أن هذه الاستحقاقات تفرض مسئولية على الأحزاب، في اختيار مرشحيها، وصياغة برامجها، وأيضًا تقدم لها فرصة لزيادة التواجد في الشارع، وزيادة التواصل مع كل فئات المجتمع، وأن تكون الأحزاب آلية للإنذار المبكر لاستشعار نبض الشارع والتحرك لوأد المشكلات وحلها قبل أن تتفاقم.

كما أشاد النائب محمد أبوالعينين بمرشحى حزب مستقبل وطن لانتخابات مجلس الشيوخ سواء علي مقاعد الفردي أو القوائم.. مشيرًا إلى أنهم كفاءات وقيادات متميزة وكوادر شابة طموحة، مؤكدًا تفاؤله بهذه الوجوه الوطنية التى يضمها حزب مستقبل وطن.

وأكد أبوالعينين أهمية دور مجلس الشيوخ كمجلس للكفاءات والخبرات الفنية المتخصصة بما يساعد مجلس النواب في المزيد من الدراسة والتدقيق للقوانين قبل إصدارها بما يحقق الاستقرار التشريعى، لافتا الى أن العديد من الدول الراسخة ديمقراطيا والدول حديثة العهد بالديمقراطية تأخذ بنظام المجلسين، داعيا كل فئات المجتمع خاصة المرأة والشباب للمشاركة بكثافة فى الانتخابات القادمة لانتخاب مرشحيهم وتقرير مستقبلهم.

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