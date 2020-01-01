خبير عسكري يكشف كواليس اجتماع السيسي مع مجلس الدفاع الوطني

قال اللواء جمال مظلوم، الخبير العسكري، إن اجتماع مجلس الدفاع الوطني يُعقد بشكل دوري كل 3 أشهر، لافتًا إلى أن الاجتماع في هذا الوقت يأتي في إطار بحث التحديات التي تواجه مصر في العديد من الجبهات.وأضاف مظلوم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد استعداد القوات المسلحة ومتابعتها لكل ما يمكن أن يهدد الأمن القومي، وذلك خلال اجتماعه بمجلس الدفاع الوطني، مؤكدًا أن هذا يبعث رسالة للشعب المصري بضرورة الاطمئنان بأن مصر متابعة للأحداث بدقة، كما أنها لن تتوانى في الدفاع عن أمنها القومي.وعقد مجلس الدفاع الوطني، اجتماعًا اليوم الأحد، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة.