البنك المركزي: القانون الجديد سيضع بنوك مصر بمصاف العالمية

أكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، أن مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد سيُحدث نقلة نوعية للبنوك المصرية، ويضعها في مصاف البنوك العالمية.ومن ناحيته توجه المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بالشكر للبنك المركزى المصرى ومجلس إدارته، قائلا: "أتوجه بالشكر والتقدير لممثلى البنك المركزى ومحافظ البنك ونوابه، فقد حضروا جميع المناقشات وكان هناك مرونة من جانبهم".و قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الجديد من مشروعات القوانين التي بُذل فيها جهدا ضخما فى الصياغة، مضيفا: "أنا أول مرة أشوف قانون كامل متكامل".