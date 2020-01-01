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الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

البنك المركزي: القانون الجديد سيضع بنوك مصر بمصاف العالمية

الأحد 19/يوليه/2020 - 03:40 م
جمال نجم، نائب محافظ
جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، أن مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد سيُحدث نقلة نوعية للبنوك المصرية، ويضعها في مصاف البنوك العالمية.

ومن ناحيته توجه المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بالشكر للبنك المركزى المصرى ومجلس إدارته، قائلا: "أتوجه بالشكر والتقدير لممثلى البنك المركزى ومحافظ البنك ونوابه، فقد حضروا جميع المناقشات وكان هناك مرونة من جانبهم".

و قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الجديد من مشروعات القوانين التي بُذل فيها جهدا ضخما فى الصياغة، مضيفا: "أنا أول مرة أشوف قانون كامل متكامل".

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