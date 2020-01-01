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الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بعد تحديد هوياتهم.. «التعليم» تحقق مع 3 طلاب سربوا امتحانات الثانوية

الأحد 19/يوليه/2020 - 11:14 ص
وزارة التربية ‎والتعليم
وزارة التربية ‎والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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أصدرت غرفة العلميات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بياناُ، بشأن ما تم تداوله على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من صور لامتحان اليوم لمواد «الجيولوجيا والعلوم البيئية» و«التفاضل والتكامل» و«علم النفس والاجتماع» بعد بدأ الامتحان بساعة.

وأكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، رصد الطالب (م.أ.أ) بمحاولة غش ونشر علي الإنترنت لامتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بإدارة "براني" بمحافظة مطروح، والطالب (ش. أ. س) بإدارة "الجمالية" بمحافظة الدقهلية لمحاولتة الغش بالمحمول في مادة التفاضل والتكامل، كما تم ضبط الطالب (أ. أ.ك) بإدارة "أبو تيج" بمحافظة أسيوط، لمحاولته الغش بالمحمول والنشر على الإنترنت في مادة علم النفس والاجتماع، وتم عمل محضر وإحالة الواقعة للشؤون القانونية.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة من شعبتي «الأدبي وعلمي علوم»، اليوم الأحد، امتحانهم الأخير في مادتي «الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس»، على أن يختتم طلاب «علمي رياضة» ماراثون الامتحانات بمادة «الجبر والهندسة الفراغية»، يوم الثلاثاء 21 يوليو.

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.

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