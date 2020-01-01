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الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«المنجزين العرب» تختار مجدى يعقوب ومحمد صلاح وخالد الطوخى الأكثر تأثيرا فى «المسئولية الاجتماعية»

الأحد 19/يوليه/2020 - 11:10 ص
خالد الطوخى
خالد الطوخى
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اختارت مؤسسة المنجزين العرب للتنمية، الدكتور خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ضمن الشخصيات الأكثر تأثيرا فى مجال المسئولية الاجتماعية خلال النصف الأول من عام 2020، حيث يولى الطوخى اهتماما خاصا بالمسئولية المجتمعية وجعلها جزءا أساسيا من مخططاته الاقتصادية بهدف تحقيق الإفادة للمجتمع.

وقالت المؤسسة فى بيان لها حول أسباب اختيارها الدكتور خالد الطوخى ضمن الشخصيات الأكثر تأثيرا: "إن الدكتور خالد الطوخى قدم من خلال جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى إطار مسئوليتها الاجتماعية الخدمات الطبية والعلاج المجاني للآلاف من المواطنين من خلال تنظيم مستشفى سعاد كفافى لعشرات القوافل الطبية فى محافظات مصر المختلفة، إضافة إلى تنفيذه مبادرة إنسانية من خلال إقامة مشروع دار العزل لخدمة المصابين بكورونا بشكل عاجل وفعال من خلال أطقم طبية ماهرة، كما سبق وأطلقت الجامعة حملة بعنوان "متنساش اللى حواليك" تهدف الى نشر فكرة التكافل ورعاية المحتاجين".

وللدكتور خالد الطوخى دور مؤثر ومعزز فى تفعيل روح العمل بمفهوم المسؤولية المجتمعية من خلال الجهود التى يقدمها ويساهم فيها، ويأتى على رأسها الأنشطة والمبادرات المتعلقة بصحة المواطنين وتقديم الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا والتى تكمن أهميتها فى كونها ترسخ لمفهوم العمل الإنساني والخدمي فى المجتمع، باعتباره دورًا مهمًا يفرضه الواجب الإنساني ووفق الالتزامات الأخلاقية تجاه المجتمع، ويبقى مشروع دار العزل انجازا كبيرا يحسب للدكتور خالد الطوخى والذى يعد سندا للمنظومة الطبية والدولة المصرية فى مواجهة فيروس كورونا.

يذكر أن مؤسسة المنجزين العرب للتنمية أعلنت أيضا عن اختيار الدكتور مجدى يعقوب رئيس مجلس أمناء مؤسسة مجدى يعقوب للقلب، واللاعب المصرى العالمى محمد صلاح، وطارق فايد رئيس بنك القاهرة، والنائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، وهبة السويدي رئيس مجلس أمناء مستشفى أهل مصر، ضمن الشخصيات الأكثر تأثيرا فى مجال المسئولية الاجتماعية بالنصف الأول من 2020.

و(مؤسسة المنجزين العرب) هى منظمة غير هادفة للربح وتعمل على نشر الايجابيات والنجاحات والانجازات وتكريم المتفوقين، ويرأسها اللواء سامح لطفى.

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