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الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

196 إصابة جديدة بكورونا في بلغاريا

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:22 ص
كورونا في بلغاريا
كورونا في بلغاريا
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أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا اليوم الأحد، عن تسجيل 196 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 8638 مصابا.

وذكرت الوزارة- فى بيان (نقلته وكالة أنباء صوفيا البلغارية على موقعها الإلكتروني)- أن من بين الحالات الجديدة، هناك 91 حالة في العاصمة "صوفيا"، بينما بلغ عدد الحالات النشطة في البلاد حتى الآن 4258 حالة.

وأضاف البيان أن 605 مرضى بالفيروس أدخلوا إلى المستشفيات ويتلقون العلاج اللازم، وأن 34 منهم في حالات الرعاية المركزة.. بينما زاد عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس خلال الـ24 ساعة بمقدار حالتين اثنتين ليبلغ إجماليها حتى الآن 299 حالة.

أما عن المتعافين، فقد زادوا على مدار أمس بمقدار 48 حالة، ليبلغ إجماليهم 4081 حالة، فيما تجاوز عدد المصابين في الأطقم الطبية منذ بداية الوباء في بلغاريا حتى الآن 550 حالة.

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