عبدالمنعم السعيد: حرب الإخوان ضد صندوق النقد الدولى لمنع مساعدة مصر فشلت

قال الكاتب السياسي الدكتور عبدالمنعم السعيد، معلقًا على إشادة مدير صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الإقتصادية التي طبقتها مصر، إن خطة الإصلاح التي طبقتها مصر كانت ناجحة بكل المقاييس.وأضاف "السعيد"، في مداخلة عبر تطبيق "زووم" مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الصندوق أصدر أربعة تقارير حول أداء الاقتصاد المصري وثمنت جهود الحكومة وجرأتها في اتخاذ خطوات إصلاحية كبيرة.ووصف خطة الإصلاح الاقتصادي التي طبقتها مصر بقصة النجاح التي تجلت وضوحًا في التزام مصر بالتعهدات التي قطعتها على نفسها وقيامها بإجراءات إصلاحية قوية أولها تعويم الجنيه وتحقيق معدلات نمو مرتفعة بالمعايير العالمية والشرق أوسطية بالإضافة لنجاح الحكومة في تحقيق التوازن بين معدلات النمو وبين الطبقات الأكثر عوزًا في المجتمع المصري".وقال إن اتهامات جماعة الإخوان المسلمين لصندوق النقد الدولي ودعمه لخطط الحكومة المصرية في خططها الإصلاحية لايمكن وصفه إلا بالحرب، كاشفًا أن نحو 8 منظمات حقوقية حاولت تشكيل "لوبي" في الآونة الأخيرة لمطالبة صندوق النقد بوقف خططه الداعمة لمصر في أعقاب جائحة كورونا، لكنها فشلت لسبب بسيط أن الصندوق شهد قبل دعمه الأخير تجربة نجاح مصرية في إدارة الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016 وعلى مدار ثلاث سنوات.وأشار إلى أن حلف الإخوان المدعوم من قنوات الجزيرة وغيرها عبر بعض الدول لا زال يتحرك ويحاول التأثير على مسيرة الإصلاح المصرية، كاشفًا أن خطة الملاحقة القضائية للدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء المصري الأسبق، التي تعكف عليها جماعة الإخوان الإرهابية لا تنفصل عن الحرب التي تشنها في محاولة لتشويه مصر وأن الإخوان لا يقررون خطواتهم فجأة؛ بل تأتي تحركاتهم ضمن استراتيجية متكاملة من قبلهم لشن هجمات على مصر على عدة أصعدة.وأوضح أن الإرهابية لا تعي أن الشعب المصري لا يحب أن يعيش في حالة فوضى أو مزايدات ولا انقسام، وأن حقوق المجتمع المصري التياإختارها هي أن يعيش في مجتمع أمن وسالم ويحقق نمو وازدهار، مؤكدًا على ضرورة أن نتحدث باستمرار ونوضح الحقائق وفقًا لمبدأ "تحدث حتى أراك"، وذلك للرد على مقالات الواشنطن بوست باستمرار داعايا لإصدار كتاب باسم "الكتاب الأبيض" يروي ماحدث في يونيو 2013 وأحداث رابعة ولماذا اختار المصريون هذا المسار؟