الإحصاء: 370.7 مليون دولار واردات هواتف المحمولة خلال 4 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات المصريين من الهواتف المحمولة سجلت أكبر تراجع لها خلال عام 2020، بعد أن هبطت إلى حدود 370.7 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالى مقابل 479.4 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 108.6 مليون دولار خلال عام.وفى المقابل، بين تقرير الإحصاء، أن واردات سيارات الركوب سجلت ارتفاعًا لـ 854.1 مليون دولارخلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2020 مقابل 794.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة 59.1 مليون دولار خلال عام.