رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محافظ مرسى مطروح: جائحة كورونا لم توقفنا عن العمل

السبت 18/يوليه/2020 - 11:43 م
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
سناء إسماعيل
طباعة
قال اللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح، إن المحافظة هي الأقل تأثرًا من ناحية الإصابات بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنها بدأت تفتح أبوابها للسياحة الداخلية والخارجية وننتظر أول طائرة يوم 21 يوليو.

وأضاف، خلال مداخلة عبر سكايب لبرنامج مساء dmc، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية، أنه تم تجهيز الضوابط التي حددتها وزارة الصحة، واطمأن عليها وزير السياحة بنفسه، كما أنه زار متحف رومل ومستشفى العلمين وبعض الفنادق.

وتابع: " أن العلمين أصبحت مدينة عالمية وهناك تخطيط كامل للساحل الشمالي من مدينة العلمين وحتى السلوم وسيكون لدينا أنشطة صناعية وسياحية وقاطرة للتنمية إن شاء الله في مطروح وسيكون المستقبل واعدًا وستكون هناك فرص عمل متاحة والخير قادم".

واستطرد: "مدينة العلمين الجديدة فخر لمصر والمصريين وتضاهي مدن العالم نحن نستعد منذ فترة ولدينا شاطئ الغرام وعجيبة ورومل وكليوباترا وشواطئ أخرى وعملنا مسرح للفنانة ليلى مراد وتمثال بالقرب من شاطئ الغرام".

وأضاف: "قبائل مطروح حراس البوابة الغربية في مصر ولهم علاقات وثيقة مع قبائل ليبيا وهناك علاقات مصاهرة وروابط عائلية قوية جدًا والعادات القبلية المشتركة جعلت بينهم علاقات قوية جدًا والشعبين شعب واحد وكنا دائمًا نمد ليبيا بالعمالة الماهرة".

وعن إنشاء محطة الضبعة قال تسير كما هي ولم تؤثر عليها أزمة كورونا وهناك محطة مياه الضبعة بدأت في العمل وهى محطة لتحلية مياه البحر، قائلًا "جائحة كورونا لم توقفنا".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عودة مدرس بعد أشهر من دفنه في الشرقية

وزيرة الصحة: لا نعرف هل وصلنا ذروة كورونا أم لا

مصدر بـ«التعليم»: نتيجة الثانوية العامة قبل العيد

الأنبا مكاريوس يجرد القمص رويس عزيز من الكهنوت

الصور

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

الأكثر قراءة

«الإسكان» تبدأ طرح وحدات «سكن ودار مصر وجنة» لمتوسطى الدخل غدًا

بالأسماء.. حركة تنقلات وزارة الداخلية 2020

التأمينات: الرئيس وجه بصرف معاشات أغسطس قبل عيد الأضحى

«لجنة كورونا»: الموجة الثانية للفيروس ستكون فى نوفمبر

إنفوجراف

image description

مدحت العدل عن عبدالرحمن أبوزهرة: «فنان عظيم»

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

أيام زمان

مأساة مريم فخر الدين مع أزواجها: «أحدهم خانني والآخر لا يعتمد عليه.. سأعيش راهبة»

أغنيات بأوامر رئاسية.. القصة الكاملة لـ«إنت عمرى» و«عاش اللى قال» و«بلادى»

الطقوس السرية لـفيفي عبده.. «استوحت رقصة من جريمة قتل»

الوجه الآخر لـ إسماعيل ياسين.. ضرب فنانًا على وجهه وهذا سر غيرته من هند رستم

نجم الساعة

مأساة مريم فخر الدين مع أزواجها: «أحدهم خانني والآخر لا يعتمد عليه.. سأعيش راهبة»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

فتاة تحول الحوائط إلى لوحات فنية (صور)

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2020

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2020

اختبار كورونا المنزلي يثير جدلًا حول فاعلية الكشف عن الوباء

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
المسافة من التحرش إلى الإعدام
ماجد حبته
أذربيجان.. وتجارة أردوغان بالإسلام
ماجد حبته
تونس.. لعنة الإخوان
د.مينا بديع عبدالملك
رفض تبعية الأزهر لوزارة المعارف «1-2»
المزيد

الثقافة

شلبية: الحضارة البشرية ستكون في الفضاء والعالم يتسارع من أجل امتلاكه

عالم فضاء: مصر تعد مشروعًا كبيرًا لإطلاق رائد فضاء قريبًا

«الآنسة ممكن».. كتاب جديد لـ نجلاء علام فى أدب الطفل

عرض فيلم «الجريمة والغموض في دفئ الليل» أونلاين.. الثلاثاء