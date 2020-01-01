محافظ مرسى مطروح: جائحة كورونا لم توقفنا عن العمل

قال اللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح، إن المحافظة هي الأقل تأثرًا من ناحية الإصابات بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنها بدأت تفتح أبوابها للسياحة الداخلية والخارجية وننتظر أول طائرة يوم 21 يوليو.وأضاف، خلال مداخلة عبر سكايب لبرنامج مساء dmc، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية، أنه تم تجهيز الضوابط التي حددتها وزارة الصحة، واطمأن عليها وزير السياحة بنفسه، كما أنه زار متحف رومل ومستشفى العلمين وبعض الفنادق.وتابع: " أن العلمين أصبحت مدينة عالمية وهناك تخطيط كامل للساحل الشمالي من مدينة العلمين وحتى السلوم وسيكون لدينا أنشطة صناعية وسياحية وقاطرة للتنمية إن شاء الله في مطروح وسيكون المستقبل واعدًا وستكون هناك فرص عمل متاحة والخير قادم".واستطرد: "مدينة العلمين الجديدة فخر لمصر والمصريين وتضاهي مدن العالم نحن نستعد منذ فترة ولدينا شاطئ الغرام وعجيبة ورومل وكليوباترا وشواطئ أخرى وعملنا مسرح للفنانة ليلى مراد وتمثال بالقرب من شاطئ الغرام".وأضاف: "قبائل مطروح حراس البوابة الغربية في مصر ولهم علاقات وثيقة مع قبائل ليبيا وهناك علاقات مصاهرة وروابط عائلية قوية جدًا والعادات القبلية المشتركة جعلت بينهم علاقات قوية جدًا والشعبين شعب واحد وكنا دائمًا نمد ليبيا بالعمالة الماهرة".وعن إنشاء محطة الضبعة قال تسير كما هي ولم تؤثر عليها أزمة كورونا وهناك محطة مياه الضبعة بدأت في العمل وهى محطة لتحلية مياه البحر، قائلًا "جائحة كورونا لم توقفنا".