«الإسكان»: طرح كراسات شروط حجز شقق «سكن ودار مصر وجنة».. اليوم

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق

الإسكان الاجتماعي، إنها مع كل إعلان من الصندوق عن الإسكان الاجتماعي، تجد كراسات شروط متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ناصحة المواطنين بالتعامل مع موقع الصندوق فقط.وأضافت «عبدالحميد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المواجهة»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم السبت، أن كرسات الشروط المتداولة مليئة بالأخطاء في الأسعار والمواقع والأوراق، مؤكدة أن الكراسات المتداولة عن «سكن مصر ودار مصر وجنة» غير صحيحة،وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، بأن كراسات شروط «سكن مصر ودار مصر وجنة»، ستكون موجودة من غد الأحد على موقع الصندوق.