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السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

8 وفيات و1745 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

السبت 18/يوليه/2020 - 10:50 م
كورونا في إسرائيل
كورونا في إسرائيل
سارة الشلقاني
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أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، تسجيل 1745 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" و8 حالات وفاة.

وأوضحت صحة الاحتلال أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 49204، و400 حالة وفاة، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

وتدرس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في اجتماعها الأسبوعي، غدا الأحد، فرض المزيد من إجراءات الإغلاق المجتمعي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتنظر حكومة الاحتلال مدى إمكانية إغلاق كافة المؤسسات التعليمية، وتقييد حركة الإسرائيليين في الأماكن العامة بعد الزيادة المستمرة في عدد المصابين بفيروس كورونا.

وتظاهر المئات من الإسرائيليين أمام مقر إقامة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، لاحتجاجهم على فشل الحكومة في إدارة ملف كورونا، وملفات الفساد.

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