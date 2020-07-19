سعر اليورو اليوم الأحد 19-7-2020 فى البنوك المصرية
الأحد 19/يوليه/2020 - 07:14 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد " الدستور" سعر اليورو، اليوم الأحد 19-7-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:
عالميًا، شهدت أسهم منطقة اليورو، استقرارًا خلال أيام عطلة الأسبوع الماضي ليومي الجمعة والسبت، ليغلق المؤشر ستوكس علي استقرار عند 600 الأوروبي على ارتفاع 0.2 %، إذحيث طغت مكاسب لأسهم شركات صناعة السيارات والسلع الأساسية والتكنولوجيا على خسائر بأكثر من واحد بالمئة لأسهم البنوك وشركات الطاقة.
وعلي المستوي المحلي، انخفض سعر اليورو اليوم في أول تعاملات الأسبوع، ليتراجع سعره أمام الجنيه في البنك المركزي المصري وبنك قناة السويس والبركة، فيما شهد استقرارًا في المصرف العربي الدولي وبنك اتش اس بي سي وبنك بلوم.
ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
استقر سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول ليسجل للشراء 18.13 جنيه وللبيع 18.33، وفي بنك بلوم سجل للشراء 18.12 جنيه وللبيع 18.29، وفي بنك اتش اس بي سي سجل للشراء 18.12 جنيه وللبيع 18.30، كما استقر سعر اليورو أمام الجنيه في المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 18.12 جنيه وللبيع 18.28، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.11 جنيه وللبيع 18.31.
وفي البنك المركزي المصري شهد اليورو تراجعًا ليسجل للشراء 18.15 جنيه وللبيع 18.30، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.12 جنيه وللبيع 18.29، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.11 جنيه وللبيع 18.28، كما انخفض أيضًا اليورو أمام الجنيه في بنك البركة ليسجل للشراء 17.92 جنيه وللبيع 18.21، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 17.88 جنيه وللبيع 18.10، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.11 جنيه وللبيع 18.29، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.11 جنيه وللبيع 18.30.
عالميًا، شهدت أسهم منطقة اليورو، استقرارًا خلال أيام عطلة الأسبوع الماضي ليومي الجمعة والسبت، ليغلق المؤشر ستوكس علي استقرار عند 600 الأوروبي على ارتفاع 0.2 %، إذحيث طغت مكاسب لأسهم شركات صناعة السيارات والسلع الأساسية والتكنولوجيا على خسائر بأكثر من واحد بالمئة لأسهم البنوك وشركات الطاقة.
أسعار اليورو اليوم
وعلي المستوي المحلي، انخفض سعر اليورو اليوم في أول تعاملات الأسبوع، ليتراجع سعره أمام الجنيه في البنك المركزي المصري وبنك قناة السويس والبركة، فيما شهد استقرارًا في المصرف العربي الدولي وبنك اتش اس بي سي وبنك بلوم.
ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
استقر سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول ليسجل للشراء 18.13 جنيه وللبيع 18.33، وفي بنك بلوم سجل للشراء 18.12 جنيه وللبيع 18.29، وفي بنك اتش اس بي سي سجل للشراء 18.12 جنيه وللبيع 18.30، كما استقر سعر اليورو أمام الجنيه في المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 18.12 جنيه وللبيع 18.28، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.11 جنيه وللبيع 18.31.
سعر اليورو اليوم الأحد 19-7-2020 في البنوك المصريةكما ارتفع سعر اليورو اليوم في العديد من البنوك، كبنك التعمير والإسكان ليسجل للشراء 18.11 جنيه وللبيع 18.334، وفيمصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 18.14 جنيه وللبيع 18.29، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.13 جنيه وللبيع 18.29، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.14 جنيه وللبيع 18.29، كما ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه أيضًا في بنك مصر ليسجل للشراء 18.14 جنيه وللبيع 18.29.
وفي البنك المركزي المصري شهد اليورو تراجعًا ليسجل للشراء 18.15 جنيه وللبيع 18.30، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.12 جنيه وللبيع 18.29، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.11 جنيه وللبيع 18.28، كما انخفض أيضًا اليورو أمام الجنيه في بنك البركة ليسجل للشراء 17.92 جنيه وللبيع 18.21، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 17.88 جنيه وللبيع 18.10، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.11 جنيه وللبيع 18.29، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.11 جنيه وللبيع 18.30.