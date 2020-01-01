خبير استراتيجي: سنقطع قدم كل من يفكر في الاقتراب من مصر

قال اللواء نصر سالم أستاذ العلوم الاستراتيجية، إنه من الصعب على المرتزقة التابعين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن يكون لهم غطاء جوي في ليبيا.وأضاف سالم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أردوغان لا يرسل أي طائرة بقائد، وإنما جميعها طائرات مسيرة ستسقط كالذباب أمام قواتنا.ولفت إلى أنه لا يملك إلى تحريك تلك الطائرات، وبعض الصواريخ والمدافع التي يمكن إطلاقها من القطع البحرية، ما يجعل خسائره كبيرة جدًا.وأكد أن الجيش الوطني الليبي يملك منظومة صواريخ أس 300 الدفاعية الروسية، التي يصل مداها إلى 250 كلم من جميع الجهات ضد كل أنواع الصواريخ والطائرات.ونوه سالم، إلى أن القانون الدولي يتيح لنا الدفاع الشرعي عن أنفسنا ضد أي خطر يهدد أمننا القومي، مؤكدا أنه سيتم قطع قدم كل من يفكر في الاقتراب من مصر قبل الوصول لحدودنا.