محمد رمضان يحتفل بظهوره على شاشات ميدان تايم سكوير بنيويورك (صور)

شارك الفنان محمد رمضان، متابعيه، عدة صور لأكبر شاشة في ميدان تايم سكوير بمدينة نيويورك، وهي تعرض صورا له من أغنيته الجديدة "تيك توك"، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".وتفاعل عدد كبير من متابعي محمد رمضان مع احتفائه بهذه المناسبة.وسافر الفنان محمد رمضان إلى مدينة نيويورك، ليشهد العرض الأول لكليبه الجديد "تيك توك" بساحة تايم سكوير، لتكون السابقة الأولى من نوعها، أن يعرض فيديو كليب لفنان مصري بهذه الساحة، والتي تعد من أشهر معالم مدينة نيويورك.يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "البرنس" والذي عرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولته أحمد زاهر وروجينا، دنيا عبدالعزيز، نور اللبنانية، أحلام الجريتلي، سلوى عثمان، محمد علاء، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.