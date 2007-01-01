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السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إندونيسيا تتجاوز الصين في حصيلة إصابات كورونا

السبت 18/يوليه/2020 - 01:55 م
كورونا في أندونيسيا
كورونا في أندونيسيا
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تجاوزت إندونيسيا، الصين، اليوم السبت، من حيث إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا، بعد تسجيل 1752 إصابة جديدة، وارتفع إجمالي الإصابات في إندونيسيا إلى 84 ألفا و882 حتى بعد ظهر السبت، في حين أبلغت الصين عن 22 حالة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات لديها إلى 83 ألفا و644، وفقا لبيانات لجنة الصحة الوطنية في البلاد.

وقال مدير عام مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو- خلال مؤتمر صحفي- إن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 4 آلاف و16 حالة بعد تسجيل 59 حالة وفاة جديدة، وفقا لما نقلته صحيفة "ذا جاكرتا بوست" الإندونيسية.

وأضاف المسئول الإندونيسي أن العدد الإجمالي لحالات التعافي من فيروس كورونا ارتفع أيضا ليصل إلى 43 ألفا و268 حالة.

ومن بين حالات الإصابة الجديدة المعلنة، اليوم، 346 إصابة في جاكرتا، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في العاصمة الإندونيسية حتى الآن إلى 16 ألفا و236 إصابة، فيما سُجلت 266 إصابة في مقاطعة جاوة الوسطى، و204 إصابات في جاوة الشرقية.

وبهذه الحصيلة الجديدة تتجاوز إندونيسيا، الصين، التي ظهر فيها فيروس كورونا للمرة الأولى، لتصبح صاحبة أعلى حصيلة إصابات بالفيروس في منطقة جنوب شرق آسيا، فيما تعد حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في إندونيسيا الأعلى في جنوب شرق آسيا خارج الصين.

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