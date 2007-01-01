نقابة البترول تكشف خطوات تحويل السيارات لغاز طبيعى (فيديو)

قال المهندس محمد جبران، رئيس النقابة العامة للبترول، إن الغاز وقود نقى يعطى كفاءة أعلى للموتور، لافتا إلى أن المتر المكعب من الغاز بتكلفة 3.5 جنيه مقارنة بنظيره من البنزين بمبلغ 7.5 جنيه.وأشار المهندس محمد جبران، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، اليوم السبت، إلى أن خطوات تحويل السيارات لغاز طبيعى تتضمن عدة خطوات منها إيصال غاز أو كهرباء، وصورة رخصة سارية.وأوضح رئيس النقابة العامة للبترول، أن تحويل السيارة لغاز طبيعى يعتمد على أيضأ على كفاءة السيارة، لافتا إلى مدة تحويل السيارة من بنزين لـ غاز طبيعى 4 ساعات فقط، منوها بأن محطات الغاز بوزارة البترول هى الجهة المسئولة عن تحويل السيارة من بنزين لغاز طبيعى.