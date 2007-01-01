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السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الوطنية للانتخابات» تستعرض إجراءات تعقيم اللجان

السبت 18/يوليه/2020 - 10:50 ص
المستشار لاشين إبراهيم
المستشار لاشين إبراهيم
محمد جعفر
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قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة الوطنية للانتخابات تطمئن جميع أطراف العملية الانتخابية بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية.

وشدد على تعقيم جميع لجان الاقتراع 3 مرات يوميا، وفرض ارتداء الكمامة ووجود مسافات آمنة بين الناخبين.

وتابع: وجود سيارة إسعاف بالقرب من اللجان، والزم المرشحين بإجراء دعايتهم دون مخالفة القانون، مشيدًا بالإعلام المخلص الذي ينشر الحقيقة ويعمل على التعمير لا الهدم.

وبدأت منذ قليل، ورشة المجلس الأعلى للإعلام، عن الضوابط المهنية لتغطية انتخابات مجلس الشيوخ.

ونظم المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم السبت، بالتعاون مع الهيئات الإعلامية ورشة عمل حول انتخابات مجلس الشيوخ.

وتتناول الورشة كل ما يتعلق بالانتخابات، ويشارك فيها 90 إعلاميًا وصحفيًا، يمثلون الصحف القومية والحزبية وقنوات التليفزيون المصري والقنوات الخاصة.

ويشارك فى الورشة رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، وتعقد بمقر معهد التدريب بماسبيرو.

ويحاضر المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في الورشة، كما تشهد مداخلات لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبدالصادق الشوربجي ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين.

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