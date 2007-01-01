رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الوطنية للانتخابات»: الشعارات الدينية ممنوعة في حملات مرشحي «الشيوخ»

السبت 18/يوليه/2020 - 10:42 ص
المستشار لاشين إبراهيم
المستشار لاشين إبراهيم
محمد جعفر
طباعة
قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن ورشة تغطية انتخابات مجلس الشيوخ مهمة لتنسيق التعاون مع الهيئة بشأن تغطية الانتخابات، ووجه الدعوة إلى وسائل الإعلام، بتغطية الانتخابات بشكل حيادي ومهني يقدر للكلمة أثرها ويبتعد عن الكذب ونشر الأخبار غير الحقيقية.

وطالب لاشين بضرورة الالتزام بنشر الأخبار من مصدرها، مشددًا على أن الإعلام وسيلة مهمة للتثقيف وتوعية الناخبين بالمشاركة ونقل ضوابط المشاركة وأهميتها. ونوه: تغطية الإعلام للانتخابات رسالة التزام بحرية الإعلام وضمانة أساسية لنزاهة الانتخابات.

ولفت رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إلى ضرورة التزام جميع الإعلاميين، بأحكام القوانين الوطنية المنظمة للصحافة والاعلام، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، ومراعاة مدونة السلوك المهني وضوابط تغطية الانتخابات.

وطالب بضرورة مراعاة الحياد والموضوعية، وعدم خلط الخبر بالرأي، واستعمال عناوين معبرة عن المتن وعدم اقتطاع جمل من الأقوال وعدم سؤال الناخب عن المرشح الذي انتخبه، وعدم إجراء أية استطلاعات رأي بالقرب من لجان الانتخابات.

ونوه: منع استخدام الشعارات الدينية لخدمة المرشحين ولا بد من الالتزام بمواعيد الصمت الإنتخابي.

وشدد: وضعنا ضوابط لإجراء استطلاعات الرأي بشأن الانتخابات حتى نضمن الحيادية في تطبيقها، وكذلك ضوابط لاستخدام الإعلام في الدعاية الانتخابية مع حظر تعرض الدعاية لحرمة الحياة الخاصة.

وينظم المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم السبت، بالتعاون مع الهيئات الإعلامية ورشة عمل حول انتخابات مجلس الشيوخ.

ويشارك في الورشة كل من المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وعدد من أعضاء اللجنة. كما حضر الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والدكتور عصام فرج، الأمين العام للمجلس، وحسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

وتتناول الورشة كل ما يتعلق بالانتخابات، ويشارك فيها 90 إعلاميًا وصحفيًا، يمثلون الصحف القومية والحزبية وقنوات التليفزيون المصري والقنوات الخاصة. ويشارك فى الورشة رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، وتعقد بمقر معهد التدريب بماسبيرو.

ويحاضر المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في الورشة، كما تشهد مداخلات لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبدالصادق الشوربجى ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد الباز: الهارب علاء الأسوانى «معددة» تتشفى فى مصر

نكشف حقيقة صفقة الـ100 مليون جنيه في الزمالك

الحبس سنة لمحمد رمضان فى الإساءة لسمعة «الطيار الموقوف»

الإنقاذ النهرى تنتشل جثة «غريق الهانوفيل» بالإسكندرية

الصور

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

الأكثر قراءة

ظهرت نتيجته.. «نور» غريق بلطيم «ناجح»

الباز: الخطر القادم من ليبيا وإثيوبيا يهدد الوجود المصري

الرئيس يصدر قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع

خلاف حليم وعمرو دياب.. كيف تسبب العندليب في الهجوم على الهضبة بعد وفاته؟

إنفوجراف

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

image description

ماذا فعلت هنا الزاهد بالمتحرشين بها (إنفوجراف)

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

أيام زمان

اعترافات السادات.. عمل شيالًا وجسد هارون الرشيد وقلد نجيب الريحاني أمام محمد نجيب

سر المرأة التى قهرت فريد شوقى.. «أجبرته على الطلاق رغمًا عنه»

خلاف حليم وعمرو دياب.. كيف تسبب العندليب في الهجوم على الهضبة بعد وفاته؟

فنانة شهيرة طُلبت للتجنيد.. «داهتمها قوة لتنفيذ الأمر»

نجم الساعة

اعترافات السادات.. عمل شيالًا وجسد هارون الرشيد وقلد نجيب الريحاني أمام محمد نجيب

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

مجموعة غذائية شائعة تسبب تساقط الشعر

أطباء روس يتوجهون إلى «فوستوشنى» لمنع انتشار كورونا

مادة طبيعية تحمى من أمراض القلب والسكر والضغط والسرطان

إفريقيا تفقد 100 ألف فيل بسبب الصيد الجائر منذ 2007

مقالات الرأي
ماجد حبته
تونس.. لعنة الإخوان
د.مينا بديع عبدالملك
رفض تبعية الأزهر لوزارة المعارف «1-2»
د.كريمة الحفناوى
تأجيل قرار ضم غور الأردن
صفاء النجار
فى بيوت الله «2»
المزيد

الثقافة

«الجميلة تتزوج الديك الشركسي» جديد الكاتب رضا البهات

«الرافدين» تطرح السيرة الذاتية لــ «بنيامين فرانكلين»

«مسألة وقت ليس إلا» مجموعة شعرية للمغربى بن يونس ماجن

جيزويت الإسكندرية يناقش قنطرة الذى كفر لمصطفى مشرفة