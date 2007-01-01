«الوطنية للانتخابات»: الشعارات الدينية ممنوعة في حملات مرشحي «الشيوخ»

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن ورشة تغطية انتخابات مجلس الشيوخ مهمة لتنسيق التعاون مع الهيئة بشأن تغطية الانتخابات، ووجه الدعوة إلى وسائل الإعلام، بتغطية الانتخابات بشكل حيادي ومهني يقدر للكلمة أثرها ويبتعد عن الكذب ونشر الأخبار غير الحقيقية.وطالب لاشين بضرورة الالتزام بنشر الأخبار من مصدرها، مشددًا على أن الإعلام وسيلة مهمة للتثقيف وتوعية الناخبين بالمشاركة ونقل ضوابط المشاركة وأهميتها. ونوه: تغطية الإعلام للانتخابات رسالة التزام بحرية الإعلام وضمانة أساسية لنزاهة الانتخابات.ولفت رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إلى ضرورة التزام جميع الإعلاميين، بأحكام القوانين الوطنية المنظمة للصحافة والاعلام، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، ومراعاة مدونة السلوك المهني وضوابط تغطية الانتخابات.وطالب بضرورة مراعاة الحياد والموضوعية، وعدم خلط الخبر بالرأي، واستعمال عناوين معبرة عن المتن وعدم اقتطاع جمل من الأقوال وعدم سؤال الناخب عن المرشح الذي انتخبه، وعدم إجراء أية استطلاعات رأي بالقرب من لجان الانتخابات.ونوه: منع استخدام الشعارات الدينية لخدمة المرشحين ولا بد من الالتزام بمواعيد الصمت الإنتخابي.وشدد: وضعنا ضوابط لإجراء استطلاعات الرأي بشأن الانتخابات حتى نضمن الحيادية في تطبيقها، وكذلك ضوابط لاستخدام الإعلام في الدعاية الانتخابية مع حظر تعرض الدعاية لحرمة الحياة الخاصة.وينظم المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم السبت، بالتعاون مع الهيئات الإعلامية ورشة عمل حول انتخابات مجلس الشيوخ.ويشارك في الورشة كل من المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وعدد من أعضاء اللجنة. كما حضر الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والدكتور عصام فرج، الأمين العام للمجلس، وحسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.وتتناول الورشة كل ما يتعلق بالانتخابات، ويشارك فيها 90 إعلاميًا وصحفيًا، يمثلون الصحف القومية والحزبية وقنوات التليفزيون المصري والقنوات الخاصة. ويشارك فى الورشة رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، وتعقد بمقر معهد التدريب بماسبيرو.ويحاضر المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في الورشة، كما تشهد مداخلات لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبدالصادق الشوربجى ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين.