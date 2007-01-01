تجديد حبس 3 متهمين بقتل شاب في المعادي

جدد قاضي المعارضات بمحكمة البساتين، اليوم السبت، حبس 3 عاطلين، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بقتل شاب في مشاجرة بينهم بالأسلحة البيضاء بمنطقة حدائق المعادي.تلقى قسم شرطة البساتين إخطارًا من المستشفى بوصول جثة شاب في العقد الثاني مصابًا بعدة طعنات، وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء مع مجموعة من الأشخاص لدفاعه عن شقيقه بعدما تعدوا عليه، وتم القبض عليهم.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.