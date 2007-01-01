تجديد حبس 3 متهمين بقتل شاب في المعادي
السبت 18/يوليه/2020 - 10:42 ص
نجلاء رفاعيطباعة
جدد قاضي المعارضات بمحكمة البساتين، اليوم السبت، حبس 3 عاطلين، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بقتل شاب في مشاجرة بينهم بالأسلحة البيضاء بمنطقة حدائق المعادي.
تلقى قسم شرطة البساتين إخطارًا من المستشفى بوصول جثة شاب في العقد الثاني مصابًا بعدة طعنات، وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء مع مجموعة من الأشخاص لدفاعه عن شقيقه بعدما تعدوا عليه، وتم القبض عليهم.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.
تلقى قسم شرطة البساتين إخطارًا من المستشفى بوصول جثة شاب في العقد الثاني مصابًا بعدة طعنات، وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء مع مجموعة من الأشخاص لدفاعه عن شقيقه بعدما تعدوا عليه، وتم القبض عليهم.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.