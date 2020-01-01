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السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تسجل أكثر من 70 ألف إصابة جديدة بكورونا

السبت 18/يوليه/2020 - 05:37 ص
كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا
وكالات
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ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، لليوم الثاني على التوالي، متجاوزة 70 ألف حالة مع نشوب خلافات بين الأمريكيين بشأن استخدام الكمامات وما إذا كان ستتم إعادة فتح المدارس خلال بضعة أسابيع.

وارتفعت حالات الإصابة 70674 حالة، على الأقل بعد تسجيلها رقما قياسيا بلغ 77499 أمس الأول الخميس في أكبر زيادة سجلتها أي دولة منذ بدء الجائحة.

وارتفع عدد حالات الوفاة في الولايات المتحدة بواقع 912 حالة على الأقل في رابع يوم على التوالي يرتفع فيها عدد حالات الوفاة عن 900 حالة يوميا.

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