رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حجز 6 متهمين بحيازة تمثال أثري قبل بيعه في النزهة

الجمعة 17/يوليه/2020 - 08:41 م
حبس متهمين
حبس متهمين
حسام التمساح
طباعة
أمرت نيابة النزهة، تحت إشراف المستشار أحمد عز المحامي العام، حجز 6 أشخاص 24 ساعة، لحين ورود تحريات المباحث لاتهامهم بإنهاء عملية شراء قطعة أثرية "مقلدة".

كانت قد كلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وأمرت بتشكيل لجنة أثرية للمعاينة لبيان أثريتها من عدمه.

وتبين من التحقيقات أنه عقب ورود معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بتجمع عدد من الأشخاص أمام أحد المقاهي الكائنة بدائرة القسم، بشكل يدعو للشك والريبة.

وأوضحت التحقيقات تواجد 4 متهمين داخل سيارة مستأجرة وبحوزتهم تمثال فرعونى مطلي بماء الذهب مقلد، وطرف ثان شخصين لأحدهما معلومات مسجلة حال استقلالهما سيارة ملك أحدهما.

وبضبط المتهمين أقروا أمام ضباط المباحث بشراء التمثال من أحد محلات الصاغة الكائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية، وقرروا بيعه لطرف الثاني عقب إيهامهما بأثريته، وتم الاتفاق على التقابل بمحل الضبط لمعاينة التمثال وشرائه مقابل مبلغ مالى 2 مليون جنيه.

وبمواجهة باقى الأشخاص أيدوا ما جاء بأقوال الطرف الأول، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيف خسر أحمد زكي بطولة أهم أفلام عادل إمام ومحمود عبد العزيز؟

الرئيس يصدر قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع

مرتضى منصور يعلن موعد إرسال ملف «القرن» للمحكمة الدولية

محافظة كفرالشيخ تحذف من صفحتها خبر انتشال جثمان الطالب الغارق

الصور

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

الأكثر قراءة

العثور على جثمان «نور» غريق بلطيم بعد 7 أيام من وجوده فى البحر

الرئيس يصدر قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع

ظهرت نتيجته.. «نور» غريق بلطيم «ناجح»

نكشف حقيقة صفقة الـ100 مليون جنيه في الزمالك

إنفوجراف

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

image description

ماذا فعلت هنا الزاهد بالمتحرشين بها (إنفوجراف)

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

أيام زمان

اعترافات السادات.. عمل شيالًا وجسد هارون الرشيد وقلد نجيب الريحاني أمام محمد نجيب

سر المرأة التى قهرت فريد شوقى.. «أجبرته على الطلاق رغمًا عنه»

خلاف حليم وعمرو دياب.. كيف تسبب العندليب في الهجوم على الهضبة بعد وفاته؟

فنانة شهيرة طُلبت للتجنيد.. «داهتمها قوة لتنفيذ الأمر»

نجم الساعة

اعترافات السادات.. عمل شيالًا وجسد هارون الرشيد وقلد نجيب الريحاني أمام محمد نجيب

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

جوجل تمنع نشر إعلانات تتحدث عن مؤامرة كورونا

ما هو تأثير القهوة على أطفالك؟

اضطرابات البصر.. ظاهرة قد تخفى مشكلة خطيرة

كيفية معرفة نتيجة الثانوية العامة 2020 فور اعتمادها (التسجيل الآن)

مقالات الرأي
ماجد حبته
تونس.. لعنة الإخوان
د.مينا بديع عبدالملك
رفض تبعية الأزهر لوزارة المعارف «1-2»
د.كريمة الحفناوى
تأجيل قرار ضم غور الأردن
صفاء النجار
فى بيوت الله «2»
المزيد

الثقافة

«ترجمة الأفلام.. البدايات والمشكلات».. ندوة بدار المأمون العراقية

الاثنين.. «كأنك تراه» و«الليلة الكبيرة» على مسرح ساحة الهناجر

فتح باب التقديم للمنح الصغيرة بالمكتب الثقافى للولايات المتحدة بالقاهرة

«قصور الثقافة» تستأنف أنشطتها بالغربية وسط إجراءات احترازية مكثفة