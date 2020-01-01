حجز 6 متهمين بحيازة تمثال أثري قبل بيعه في النزهة

أمرت نيابة النزهة، تحت إشراف المستشار أحمد عز المحامي العام، حجز 6 أشخاص 24 ساعة، لحين ورود تحريات المباحث لاتهامهم بإنهاء عملية شراء قطعة أثرية "مقلدة".كانت قد كلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وأمرت بتشكيل لجنة أثرية للمعاينة لبيان أثريتها من عدمه.وتبين من التحقيقات أنه عقب ورود معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بتجمع عدد من الأشخاص أمام أحد المقاهي الكائنة بدائرة القسم، بشكل يدعو للشك والريبة.وأوضحت التحقيقات تواجد 4 متهمين داخل سيارة مستأجرة وبحوزتهم تمثال فرعونى مطلي بماء الذهب مقلد، وطرف ثان شخصين لأحدهما معلومات مسجلة حال استقلالهما سيارة ملك أحدهما.وبضبط المتهمين أقروا أمام ضباط المباحث بشراء التمثال من أحد محلات الصاغة الكائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية، وقرروا بيعه لطرف الثاني عقب إيهامهما بأثريته، وتم الاتفاق على التقابل بمحل الضبط لمعاينة التمثال وشرائه مقابل مبلغ مالى 2 مليون جنيه.وبمواجهة باقى الأشخاص أيدوا ما جاء بأقوال الطرف الأول، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.