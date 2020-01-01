«الوطنية للانتخابات»: 734 طلبًا للترشح للشيوخ حتى الآن

أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض، عن انتهاء اليوم السابع من تلقى مستندات الترشح فى انتخابات عضوية مجلس الشيوخ فى الساعة الخامسة مساء اليوم الجمعة.وأكد رئيس الهيئة الوطنية، أن لجان متابعة سير العملية الانتخابية فى 27 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية تلقت اليوم الجمعة طلبات 52 مرشحا، ليرتفع إجمالى عدد المرشحين فى الأيام السبعة الماضية إلى 734 مرشحا، والذى يشمل عدد المرشحين بالنظام الفردى والقائمة معًا.وأضاف المستشار لاشين إبراهيم، أن لجان متابعة سير عملية الانتخابات، ستعلن غدًا السبت فى تمام الساعة الثانية ظهرا عن غلق باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، عقب انتهاء المدة القانونية التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لتلقى طلبات الترشح، والمحددة وفق الجدول الزمنى بثمانية أيام بدأت في 11 يوليو وانتهت في 18 يوليو.