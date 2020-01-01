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الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان وقبرص تطالبان الاتحاد الأوروبي برد حاسم على تركيا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 02:47 م
نيكوس أنستسيادس
نيكوس أنستسيادس
مروة عنبر
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أعلن مصدر حكومي يوناني، اليوم الجمعة، أن أثينا طالبت، خلال القمة الأوروبية المنعقدة في بروكسل، بعقوبات صارمة ردًا على التصعيد التركي.

وأكد المصدر أن رئيس الحكومة اليونانية، كيرياكيس ميتسوتاكيس، دعا خلال القمة إلى اتخاذ عقوبات صارمة ضد تركيا، وفقا لصحيفة يكاثيميرينى اليونانية.

وأضاف المصدر أن رئيس الحكومة قال في مداخلة مقتضبة حول التوتر في شرق المتوسط: "لا يمكن للاتحاد الأوروبي الصمت على انتهاك تركيا سيادة دولتين عضوين في الاتحاد"، في إشارة لليونان وقبرص.

من جانبها، طالبت قبرص القمة الأوروبية برد أوروبي جماعي وملموس على انتهاكات تركيا.

وقال الرئيس القبرصي، نيكوس أنستسيادس: "يجب على الاتحاد الأوروبي اتخاذ عقوبات جماعية للرد على تركيا عندما تنتهك القانون الدولي وتهدد مصالح الاتحاد"، وفقا لما نقلته العربية نت.

وفى السياق ذاته، قال بارند ليتس، المتحدث الرسمي باسم القمة، التي يرأسها شارل ميشيل، إن الرئيس القبرصي ورئيس الحكومة اليونانية قدما تقريرا مقتضبا عن التوتر مع تركيا لنظرائهم الأوروبيين.

ويعقد قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، في بروكسل أول قمة يحضرونها شخصيا منذ حوالي خمسة أشهر، تعد حاسمة لكن صعبة جدا، حيث هدفها التوصل إلى تفاهم على خطة إنعاش اقتصادي لا تحظى بالإجماع رغم الركود التاريخي الذي يهدد القارة.

وكانت تركيا أعلنت أمس نقل سفينة التنقيب "يافوز" العاملة في المنطقة الاقتصادية القبرصية نحو جنوب مياه الجزيرة.

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