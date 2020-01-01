ضبط 103 مخالفات بناء خلال 24 ساعة

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن حملات مُكبرة لضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال البناءأسفرت جهودها عن ضبط 103 أشخاص لمخالفتهم القرار المشار إليه، وذلك خلال 24 ساعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.يأتي ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدى بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات.