ضبط مالك مصنع للملابس الرياضية المقلدة بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، من ضبط مالك مصنع "غير مرخص" لقيامه بإنتاج وتصنيع الملابس الرياضية غير مطابقة للمواصفات القياسية، بخامات رديئة ومجهولة المصدر مُعاد تدويرها واستخدام علامات تجارية مقلدة.و أكدت معلومات لمباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية، تفيد بقيام مالك مصنع لإنتاج الملابس الرياضية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العبور بإنتاج وتصنيع الملابس الرياضية المغشوشة والمقلدة وغير مطابقة للمواصفات القياسية، مستخدمًا خامات رديئة ومجهولة المصدر ومُعاد تدويرها "بدون أوراق أو مستندات"، واستخدام علامات تجارية مملوكة لكبرى شركات الملابس الرياضية، ووضعها على المنتج النهائى تمهيدًا لبيعها وطرحها بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباحًا غير مشروعة.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبتفتيش المصنع عُثر بداخله على (45 ماكينة للتصنيع، و45 وحدات قص كهربائي، و300 طاقم رياضي تحت التجهيز والتصنيع، و400 طاقم وقطعة ملابس "منتج نهائى" متنوعة)، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.