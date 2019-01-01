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الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

109 مليارات ليرة عجزًا فى ميزانية الحكومة التركية

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:31 ص
عجز ميزانية التركية
عجز ميزانية التركية
مروة عنبر
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حققت ميزانية الحكومة المركزية التركية عجزا قدره 12 مليار ليرة تركية خلال شهر يونيو 2019، وحققت عجزا قدره 19.3 مليار ليرة خلال شهر يونيو 2020، وارتفع العجز خلال الأشهر الـ6 الأولى من يناير حتى يونيو من هذا العام إلى 109.4 مليار ليرة تركية.

وأعلنت وزارة الخزانة والمالية عن بيانات الموازنة العامة للحكومة المركزية، أن عجز الموازنة زاد خلال هذا العام بنسبة 60% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليرتفع من 12 مليار ليرة إلى 19.3 مليار ليرة، وفقا لموقع "تركيا الآن".

وبلغ عجز الموازنة خلال النصف الأول من عام 2019، ما يقدر بـ78.6 مليار ليرة تركية، وازداد بنسبة 39.3% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 109.4 مليار ليرة.

كما زادت نفقات الفوائد بنسبة 44.4% في يونيو مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وبلغت 6 مليارات و297 مليون ليرة تركية، وزادت نفقات الفوائد بنسبة 40.4% في الفترة من يناير إلى يونيو، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وبلغت 71 مليارا و257 مليون ليرة تركية.

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