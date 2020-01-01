الكويت: 1390 عالقًا مصريًا يغادرون إلى 4 محافظات

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم الجمعة، مغادرة 1390 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والإسكندرية، وذلك عبر 7 رحلات جوية.وأوضحت "الطيران المدني" الكويتية، في بيان لها، أن الرحلات تضمنت 3 رحلات على متنها 810 ركاب إلى القاهرة، ورحلتين على متنهما 290 راكبًا إلى سوهاج، ورحلة واحدة على متنها 145 راكبًا إلى أسيوط وأخرى على متنها 145 راكبًا إلى الإسكندرية.وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت أمس الخميس، مغادرة 1200 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة، وسوهاج، والأقصر، والإسكندرية، وذلك عبر 8 رحلات جوية.