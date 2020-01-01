«البيطريين»: يجب الكشف الظاهري على الأضحية قبل شرائها

ناشد الدكتور شرف فيصل، عضو النقابة العامة للأطباء البيطريين، بضرورة الكشف الظاهري على الأضحية قبل شرائها، عن طريق طبيب بيطري، كما يجب التأكد من خلو الأضحية من جميع الأمراض.وأضاف "فيصل"، خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس، أن فيروس كورونا المستجد لا يصيب الأضحية سواء قبل الذبح أو بعده، ولكن قد يكون الفيروس على جلد أو فرو الأضحية من خلال لمس أحد المصابين لها.وشدد على ضرورة تعقيم الأضحية بحذر وعدم لمسها، حتى لا تنتقل العدوى عن طريق استقرار الفيروس على سطح جسمها.