محافظ كفر الشيخ: الانضباط والالتزام سر نجاح القيادات العسكرية (فيديو)

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الانضباط والالتزام هو سر نجاح القيادات العسكرية في المناصب القيادية المختلفة التي يتولونها.وتابع "نور الدين"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، في برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن محافظة كفر الشيخ بها العديد من المميزات من بينها الزراعة، حيث يتم إنتاج 42% من الأرز حصيلة إنتاج الدولة، بالإضافة إلى صناعة سكر البنجر.وأضاف اللواء جمال نور الدين، أن المحافظة يوجد بها العديد من المزارع السمكية بخلاف الأماكن السياحية والاستكشافات البترولية.