شبورة ورطوبة.. «الأرصاد» توضح تفاصيل طقس غدٍ الجمعة

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توقع محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد، أن يسود الجمعة، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد، والطقس ليلًا لطيف على معظم الأنحاء معتدل على شمال وجنوب الصعيد.وأضاف مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد أن هناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى، نشطة على السواحل الشمالية، وعلى مناطق من جنوب سيناء وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر، مشيرا إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي.وأشار "شاهين" إلى حالة البحر المتوسط بأنها تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.واوضح أن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحري (80 – 35)، والسواحل الشمالية (86 – 45)، وشمال الصعيد (65– 25)، وجنوب الصعيد (35 – 18).أوضح مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد أن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة "34 – 24"، الإسكندرية "3 – 25"، قنا "39- 26"، الأقصر "40– 26"، أسوان "40 – "27من ناحية أخرى شهد اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية شبورة مائية صباحا، وطقس معتدل والرياح معتدلة، وتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة.وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس بالقاهرة "العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة"، الإسكندرية "العظمى 30 والصغرى 24 درجة"، ومطروح "العظمى 29 درجة والصغرى 23 درجة"، وسوهاج "العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة"، وقنا "العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجو، وأسوان "العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة".