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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«عون»: الإرهاب لن يتمكن من العودة إلى لبنان مرة أخرى

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:43 م
الرئيس ميشال عون
الرئيس ميشال عون
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قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن التزام الحياد في الصراعات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، لا يعني التنازل عن الحق بالدفاع عن النفس، مؤكدا أن لبنان ليس في وارد الاعتداء على أحد، كما أنه لا يؤيد الخلافات والحروب مطلقا "في ما نحن ملزمون بالدفاع عن أنفسنا سواء أكنا حياديين أو غير حياديين".

وشدد الرئيس اللبناني- خلال استقباله اليوم عددًا من الوفود- على أن الإرهاب لن يتمكن من العودة إلى الأراضي اللبنانية مرة أخرى، لافتًا إلى أن الأجهزة والمؤسسات المعنية تسهر على تأمين حدود لبنان في ظل حرص على حل الأمور المتنازع عليها مع إسرائيل فيما يتعلق بترسيم الحدود برعاية من الأمم المتحدة.

وأشار إلى الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان حاليا وتداعياتها، مؤكدا أنها نتيجة تراكمات تعود إلى 30 عاما إلى الوراء، وأنه يجري العمل حاليا على زيادة المساعدات التي تُقدم إلى الأسر والعائلات الأكثر احتياجا وفقا لقدرة الدولة وإمكانياتها.

ولفت إلى أن الدولة مستمرة في العمل على مكافحة الفساد، وأن القرار بالتدقيق الجنائي الذي اتخذه مجلس الوزراء في شأن حسابات مصرف لبنان المركزي، سوف يساعد على وضع حد لآفة الفساد وملاحقة الفاسدين ووضع اليد على الملفات المشبوهة، داعيا اللبنانيين الى مساندة الدولة لمواجهة الذين يقاومون ذلك الأمر.

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