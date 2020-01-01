رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 1898 سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامات

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:39 م
ضبط سائق لعدم ارتداء
ضبط سائق لعدم ارتداء الكمامة
مريم جبل و عمرو المزيدي
طباعة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 1898 سائق نقل جماعى لعدم الالتزام بارتداء الكمامات.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية قبل (1898) سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا"، والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارىٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحقيقات اقتحام «الرجل الأخضر» مدينة الإنتاج: كان يردد «الله أكبر»

خالد الغندور يهاجم لاعبي الزمالك بسبب ميدو

حكاية جملة مهينة للمرأة حذفها السادات من فيلم لنجيب محفوظ.. «بأمر عبد الناصر»

يعذب ابنته ويكسر «ذراعها وساقها».. والأم: «بيكره خلفة البنات» (صور)

الصور

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

الأكثر قراءة

وزير التعليم يكشف حقيقة فتح «سناتر الدروس الخصوصية» بنسبة 25%

الصحة العالمية: كورونا قد يستمر عاما.. ودولة يمكن أن تضيع جهود العالم

تحقيقات اقتحام «الرجل الأخضر» مدينة الإنتاج: كان يردد «الله أكبر»

وزير التموين: «مينفعش» الزمالك يعلن إنه نادى القرن بمجرد تسجيل ورق

إنفوجراف

image description

ماذا فعلت هنا الزاهد بالمتحرشين بها (إنفوجراف)

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

image description

عقوق الآباء.. ترك ابنه في قطار وحرر بلاغا كاذبا (إنفوجراف)

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية جملة مهينة للمرأة حذفها السادات من فيلم لنجيب محفوظ.. «بأمر عبد الناصر»

رد فعل ثروت عكاشة على محاولة اغتيال نجيب محفوظ: «الكفار الملحدين قتلوه»

لغز «عتريس».. اعترافات ثروت أباظة عن جمال عبدالناصر و«شىء من الخوف»

بسبب محمود المليجى.. هكذا أصيب فريد شوقى بعاهة مستديمة

نجم الساعة

حكاية جملة مهينة للمرأة حذفها السادات من فيلم لنجيب محفوظ.. «بأمر عبد الناصر»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

فتح السينمات فى الصين الإثنين المقبل

هل يؤثر النظام الغذائي على «الشخير»؟

نتائج مبشرة للقاح أمريكي ضد «كوفيد- 19»

دراسة تكشف عرضا جديدا لكورونا

مقالات الرأي
صفوت البياضي
الفئران تأكل بعضها من الجوع فى بريطانيا
أحمد بهاء الدين شعبان
قانون قيصر «1»
خالد عكاشة
حدود وإشارات التلاعب التركى بروسيا
ماجد حبته
مذيعو الجزيرة.. أجراء ولقطاء
المزيد

الثقافة

العازف عزمي مجدي يحيي حفلًا موسيقيًا على مسرح الحكمة.. الجمعة

مديرة «القومي للترجمة»: نسعى لدمج الشباب في الحركة الثقافية

26 يوليو.. ساقية الصاوى تستضيف «فريبيانو» فى حفل غنائى

محمد سيد ريان: كورونا كمم أفواه المثقفين بهمجاته الغامضة (حوار)