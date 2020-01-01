3 وفيات و791 إصابة بكورونا فى الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، تسجيل 3 حالات وفاة، و791 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 402 حالة، وإجمالى عدد المصابين إلى 57 ألفًا و668 حالة.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند- في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه- إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبتت إصابتها بفيروس (كوفيد - 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 142 حالة، مشيرًا، في الوقت نفسه، إلى أنه تم إجراء 4841 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات 449 ألفًا و525 مسحة.وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيًا بالمداومة على الأخذ بكل وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الأربعاء، تسجيل 3 حالات وفاة، و703 إصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 399 حالة، وإجمالي عدد المصابين إلى 56 ألفًا و877 حالة حتى يوم أمس.