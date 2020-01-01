وزير القوى العاملة: صرف منحة الـ«500 جنيه» عقب مرتبات يوليو

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن صرف الدفعة الثالثة من منحة الـ"500"، للعمالة غير المنتظمة، ستكون بعد صرف مرتبات شهر يوليو الجاري، متابعًا: "صرفنا الدفعة الأولى لـ1.6 مليون مواطن بتكلفة 800 مليون جنيه، ثم تم صرف الدفعة الثانية بنفس الأعداد والتكلفة وبأذن الله بعد مرتبات هذا الشهر".وأضاف "سعفان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "خلال الفترة اللي جاية هيكون فيه اجتماع للجنة الوزارية علشان نحدد لكن بأذن الله هيكون بعد مرتبات شهر 7 ستم صرف الدفعة الثالثة".وعن عودة بعض القطاعات المتوقفة بسبب جائحة كورونا، قال وزير القوى العاملة، إنه مع تراجع اعداد المصابين سيكون هناك عودة تدريجية للعمل، وتابع:"مع تحسن الأرقام هيكون فيه عودة.. وكل الناس أن خلال فترة وجيزة إن شاء الله هتعود كل الأعمال إلى وضعها الطبيعي".