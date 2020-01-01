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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

خالد جلال يتابع استعدادات افتتاح مسرح ساحة الهناجر (صور)

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:31 م
المخرج خالد جلال،
المخرج خالد جلال،
آلاء حسن
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تفقد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، اللمسات الأخيرة في تجهيزات واستعدادات مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، والذي من المقرر افتتاحه غدا الخميس، تحت رعاية وحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

وتأكد جلال، من تجهيز المسرح لاستقبال رائعة صلاح جاهين وسيد مكاوي، أوبريت "الليلة الكبيرة"، والذي يعرض بعده العرض المسرحي "البخيل"، إعداد وإخراج خالد حسونة، وقد شهد المسرح البروفة النهائية للمسرحية منذ قليل، كما تأكد رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي من الانتهاء تماما من تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية من خطر فيروس كورونا المستجد.

ويحضر الافتتاح كوكبة من قيادات وزارة الثقافة والشخصيات الهامة وعدد من رجال الصحافة والإعلام.
المخرج خالد جلال،
المخرج خالد جلال،
المخرج خالد جلال،
المخرج خالد جلال،
المخرج خالد جلال،
المخرج خالد جلال،
المخرج خالد جلال،
المخرج خالد جلال،
المخرج خالد جلال،
المخرج خالد جلال،

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