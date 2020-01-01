خالد جلال يتابع استعدادات افتتاح مسرح ساحة الهناجر (صور)

تفقد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، اللمسات الأخيرة في تجهيزات واستعدادات مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، والذي من المقرر افتتاحه غدا الخميس، تحت رعاية وحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.وتأكد جلال، من تجهيز المسرح لاستقبال رائعة صلاح جاهين وسيد مكاوي، أوبريت "الليلة الكبيرة"، والذي يعرض بعده العرض المسرحي "البخيل"، إعداد وإخراج خالد حسونة، وقد شهد المسرح البروفة النهائية للمسرحية منذ قليل، كما تأكد رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي من الانتهاء تماما من تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية من خطر فيروس كورونا المستجد.ويحضر الافتتاح كوكبة من قيادات وزارة الثقافة والشخصيات الهامة وعدد من رجال الصحافة والإعلام.