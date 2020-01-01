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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إقالة وزراء «الإخوان» في الحكومة التونسية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:26 م
إلياس الفخفاخ
إلياس الفخفاخ
محمد عمر
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أقال رئيس الوزراء التونسي المكلف بتسيير الأعمال، إلياس الفخفاخ، الأربعاء، جميع وزراء حركة النهضة (الإخوان) مع عدم دعوتهم للاجتماع الوزاري المنعقد حاليا.

وقالت رئاسة الحكومة التونسية، في بيان عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، إنه تم إعفاء كل من وزير الشباب والرياضة، أحمد قعلول، ووزير التجهيز، منصف السليتي، ووزير الشئون المحلية، لطفي زيتون، ووزير النقل واللوجستيك، أنور معروف، ووزير الصحة، عبداللطيف المكي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، سليم شورى، من مهامهم.

على جانب آخر كلف الفخفاخ الحبيب الكشو بمهام وزير الصحة بالنيابة، وفاضل كريم بمهام وزير النقل بالنيابة، وغازي الشواشي بخطة وزير التجهيز بالنيابة، وأسماء السحيري بخطة وزيرة الشباب والرياضة بالنيابة، وشكري بلحسن بخطة وزير الشئون المحلية بالنيابة، ولبنى الجريبي بخطة وزيرة التعليم العالي بالنيابة.

وكان رئيس الحكومة التونسية المستقيل، إلياس الفخفاخ، حذر في وقت سابق اليوم، كل تسول له نفسه من الإضرار بأمن البلاد أو بمصالحها الحيوية، مؤكدا أن القانون سيطبق دون أي تسامح أو استثناء لأحد.

وقال الفخفاخ، إنه قدم استقالته إلى الرئيس قيس اعتبارا للمصلحة الوطنية ولتجنيب البلاد مزيدا من الصعوبات واحتراما للعهود والأمانات، وتكريسا لضرورة دعم الحياة السياسية، وحتى يجنب البلاد صراع المؤسسات.

وأشار الفخفاخ، إلى أنه استقال من منصبه أيضا حتى يفسح لرئيس الجمهورية طريقا جديدة للخروج من الأزمة، كما عبر له أنه سيواصل تحمل مسئولياته كاملة.

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