إثيوبيا تعتذر عن «تصريحات الملء»: مستمرون في مفاوضات سد النهضة

اعتذر التلفزيون الرسمي في إثيوبيا، رسميًا عن نقله تصريحات لوزير المياه والري والطاقة سيليشي بيكيلي، قال فيها إنه تم البدء في ملء سد النهضة من قبل حكومة بلاده.ونقل التلفزيون الإثيوبي عن بكيلي قوله إن الحكومة الإثيوبية مستمرة في المفاوضات الخاصة بشأن سد النهضة مع مصر والسودان.وأشار وزير الري الإثيوبي إلى أنهم سيستمرون في المفاوضات بشأن سد النهضة حرصا على مصلحة إثيوبيا.وقال سيليشي بيكيلي إن مفاوضات إثيوبيا بشأن سد النهضة ستعقد ليس فقط لصالح الجيل الحالي لكن أيضًا لصالح الأجيال المقبلة.ونفى وزير الري الإثيوبي في وقت سابق اليوم، بدء ملء سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان في ظل استمرار المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي.