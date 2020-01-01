تفاصيل زيارة وزير الخارجية الفرنسى للعراق

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، غدًا الخميس الى العراق.وقالت الوزارة عبر وسائل الإعلام العراقية، إن وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان سيقوم غدًا الخميس، بزيارة رسمية إلى بغداد يجري خلالها مباحثات مع المسئولين العراقيين.وأضافت الوزارة في بيان رسمي، إن الوزير الفرنسي سيجري لقاءات مع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.ووفق البيان، سيجري الوزير لودريان مباحثات مع نظيره العراقي فؤاد حسين لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.