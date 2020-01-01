النهضة تبدأ جمع التوقيعات لسحب الثقة من «الفخفاخ»

قال عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، أن الحركة بدأت في جمع التواقيع على عريضة سحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ تطبيقا لقرار مجلس الشورى الذي صدر أمس الثلاثاء.وتابع الهاروني: أن النهضة ستقدم قبل نهاية يوليو مذكرة بسحب الثقة من الفخفاخ إلى البرلمان التونسي استعدادا لدخول مشاورات مع الأحزاب السياسية والمنظمات في تونس لتقدم مرشحا بديلا.وتابع الهاروني، نحن في الحركة حريصون على الحرص على عدم إضاعة الوقت وتسريع إجراءات تنحية الفخفاخ.وأردف الهاروني: لا يمكن تكوين حكومة دون الحزب الأول والحزب الثاني واقتصار تكوينها على أقلية"، في إشارة إلى النهضة وحزب قلب تونس.فيما يحتاج سحب الثقة عن الحكومة لغالبية من 109 أصوات.وكان الفخفاخ أعلن الإثنين، أنّه قرّر إجراء تعديل وزاري سيكشف عنه خلال أيام.